Moneyken получил премию «Добряк на вайбе» за яркий дебют в МФЛ и мемную командую речь
Он стал вторым лауреатом премии «Добряк на вайбе», учрежденной Спортсом’’ и Медиалигой.
Команда Манекена и его супруги Инстасамки (настоящее имя – Дарья Зотеева) Chertanovo успешно дебютировала в Медиалиге, одержав победу над клубом Михаила Литвина Lit Energy в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов).
Moneyken решил помочь с финансированием именно «Чертаново», так как занимался в этой футбольной академии с трех до 12 лет.
Звездная пара посетила игру с LE, а Moneyken вышел на поле вместе с футболистами Chertanovo. Практически всю игру Олег провел на бровке в позитивной и дружелюбной атмосфере, общаясь как с болельщиками, так и с представителями медиа.
Moneyken перед стартовым свистком зарядил команду мемной речью в кругу, которая, несмотря на обилие мата, получилась забавной и развеселила игроков.
Во втором тайме после гола Chertanovo счастливый Moneyken встал на колени в знак благодарности своей команде: «Кто в нас не верил? Я просто молюсь на этих парней!»
По ходу игры Инстасамка и Moneyken подходили к своим поклонникам на трибунах, раздавали автографы и фотографировались. Сообщалось, что игру посетили около двух тысяч зрителей.
После финального свистка новые владельцы Chertanovo вместе с игроками и тренерами сделали командное фото у трибуны с болельщиками.
«Есть желание напитаться доброй энергией от людей. Мы приехали, куча ребят кричали и были рады нас видеть. Привнесем Rich Witch вайба Даши», – так рэпер объяснил свой заход в медийный футбол.
«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.
Вышли под трек Инстасамки, Moneyken молился на игроков. Дебют Chertanovo в Медиалиге
Кто пришел в Медиалигу? Геркус, Тошич, Вилсаком и даже Инстасамка
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