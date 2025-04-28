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  • В СКА переходит 30-летний Барак. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в этом сезоне – 43 очка в 68 матчах
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В СКА переходит 30-летний Барак. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в этом сезоне – 43 очка в 68 матчах

В СКА переходит американский хоккеист.

30-летний нападающий Дерек Барак перейдет в петербургский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Витязь» и стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он уступил только Дмитрию Бучельникову (54 балла).

Ранее появилась информация, что СКА также подпишет выступавшего за «Сибирь» защитника Тревора Мерфи.

Роман Ротенберг: «СКА уже подписал нескольких новичков, это серьезные хоккеисты. Блогер, никогда не игравший, может писать что угодно. А мне звонят многие канадцы из КХЛ – наш хоккей может развивать их»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДерек Барак
logoКХЛ
logoВитязь
logoСпорт-Экспресс
logoСКА
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