В СКА переходит 30-летний Барак. Форвард стал вторым бомбардиром «Витязя» в этом сезоне – 43 очка в 68 матчах

В СКА переходит американский хоккеист.

30-летний нападающий Дерек Барак перейдет в петербургский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Витязь » и стал вторым бомбардиром команды, набрав 43 (21+22) очка в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Он уступил только Дмитрию Бучельникову (54 балла).

Ранее появилась информация , что СКА также подпишет выступавшего за «Сибирь» защитника Тревора Мерфи.

Роман Ротенберг: «СКА уже подписал нескольких новичков, это серьезные хоккеисты. Блогер, никогда не игравший, может писать что угодно. А мне звонят многие канадцы из КХЛ – наш хоккей может развивать их»