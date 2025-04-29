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  • Андрей Аршавин: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Оно могло бы уменьшиться, но Fan ID и «закон о пиве» мешают»
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Андрей Аршавин: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Оно могло бы уменьшиться, но Fan ID и «закон о пиве» мешают»

Андрей Аршавин высказался о государственном финансировании в российском футболе.

«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать.

Fan ID мешает, «закон о пиве» мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше, и государственное финансирование могло бы уменьшиться.

Но все сделано так, что от него не уйти», – сказал зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» на форуме «Знание. Первые» в Казани.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Татар-информ»
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
деньги
logoАндрей Аршавин
алкоголь и спорт
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