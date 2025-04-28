Депутат Милонов о Ротенберге: «В «Зените» Роман даже улучшил бы ситуацию. Он показал высочайшую квалификацию – хочется, чтобы молодые менеджеры переняли его опыт»
Виталий Милонов считает, что Роман Ротенберг мог бы успешно тренировать «Зенит».
«Зенит» и так чемпион. Уверен, что он сохранил бы и даже улучшил ситуацию. Хотя у нас и сейчас хорошая, поэтому говорить об этом некорректно. Если будет обсуждение уже более детальное, можно делать выводы. А сейчас – не очень этично.
Но я считаю, что Роман Ротенберг – это человек, который показал высочайший уровень квалификации. Это новый эффективный подход к управлению спортивными командами. Хотелось бы, чтобы его опыт переняли и другие новые молодые менеджеры и помогали не только очевидным чемпионам, лучшим клубам России – «Зениту» и СКА, но и командам, которым нужна более интенсивная помощь, не только в первом, но и втором дивизионе», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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