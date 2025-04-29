Кучеров без очков в 4-м матче серии с «Флоридой»: 1 бросок в створ, 2 промаха, 2 потери и «минус 1» за 25:32 при 4:59 в большинстве

Никита Кучеров остался без очков в 4-м матче серии с «Флоридой».

Форвард «Тампы » не отметился результативными действиями в 4-й игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:4, 1-3).

В 4 играх в текущем плей-офф НХЛ у действующего обладателя «Арт Росс Трофи» 4 (0+4) балла при полезности «+2».

Сегодня 31-летний россиянин (25:32 – максимальный показатель игрового времени в «Лайтнинг», 4:59 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 1 бросок в створ ворот и дважды промахнулся, а еще 2 броска были заблокированы. Кроме того, он допустил 2 потери.