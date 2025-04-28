РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Игроки выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны
РФС проведет акцию «Бессмертный полк» для игроков и болельщиков на трибунах.
Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны перед матчами Фонбет Кубка России, Мир РПЛ и ФНЛ.
«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.
Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивных соревнованиях», – говорится в заявлении РФС.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт РФС
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