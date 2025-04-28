РФС проведет акцию «Бессмертный полк» перед матчами РПЛ, Кубка России и ФНЛ. Игроки выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны

РФС проведет акцию «Бессмертный полк» для игроков и болельщиков на трибунах.

Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны перед матчами Фонбет Кубка России, Мир РПЛ и ФНЛ .

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак » – «Динамо », «Локомотив » – «Ростов » и «Зенит » – ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.

Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдет на спортивных соревнованиях», – говорится в заявлении РФС .