Okko покажет матчи клубного ЧМ. Права могут поделить с одним из федеральных каналов («РБК»)
Okko приобрел права на показ в России клубного чемпионата мира-2025.
По данным «РБК», права на трансляцию матчей могут будут поделены с одним из федеральных каналов.
Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля с участием 32 клубов.
«Лето 2025 года будет не менее жарким, чем в прошлом году — самое масштабное футбольное событие снова можно будет полностью посмотреть в Okko. Покупка прав на показ клубного чемпионата мира по футболу 2025 — часть стратегии Okko по развитию спортивного направления», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
Также в Okko сообщили, что трансляции турнира будут доступны для всех подписчиков онлайн-кинотеатра и не потребуют дополнительных платежей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБК»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости