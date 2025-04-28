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Okko покажет матчи клубного ЧМ. Права могут поделить с одним из федеральных каналов («РБК»)

Okko приобрел права на показ в России клубного чемпионата мира-2025.

По данным «РБК», права на трансляцию матчей могут будут поделены с одним из федеральных каналов. 

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля с участием 32 клубов.

«Лето 2025 года будет не менее жарким, чем в прошлом году — самое масштабное футбольное событие снова можно будет полностью посмотреть в Okko. Покупка прав на показ клубного чемпионата мира по футболу 2025 — часть стратегии Okko по развитию спортивного направления», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Также в Okko сообщили, что трансляции турнира будут доступны для всех подписчиков онлайн-кинотеатра и не потребуют дополнительных платежей.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБК»
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