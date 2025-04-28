Панарин о посещении матчей «Трактора»: «Так и контракт могут выдать – надо быть аккуратнее. В Москву поеду на поезде – к сожалению, не в плацкарте, остались только СВ. Потом – на ферму»

Артемий Панарин прокомментировал посещение матча «Трактора».

Нападающий «Рейнджерс» присутствовал в Челябинске на первом матче полуфинала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо» (4:3).

– Планируете посетить еще матчи серии «Трактора»?

– Буду на игре в Челябинске, а потом в Москве. Я три матча посмотрю. Потом поеду к себе на ферму. Поскольку поеду на поезде назад, то на один матч в Москве не успею.

– Игроки «Трактора» шутят, вам нужно всю серию кататься с командой.

– Так и контракт могут выдать быстренько. Надо аккуратнее мне быть.

– Вы часто бываете в Челябинске, но было неожиданно вас увидеть так рано.

– Обычно так всегда делаю, но просто мы в «Рейнджерс » поудачнее играем обычно. Поэтому в этом месяце меня здесь никто не ждал.

– Вам спокойно днем здесь ходить по улице? Узнают же, наверное.

– Не узнают, только если налысо подстричься.

А так я в основном сажусь в машину, еду к родным, приезжаю вечером и спать ложусь. Особо много не гуляю. Но проблем никаких нет. Назад поеду на поезде.

– В плацкарте?

– К сожалению, нет. Остались только СВ, – сказал Артемий Панарин .