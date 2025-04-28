Панарин о посещении матчей «Трактора»: «Так и контракт могут выдать – надо быть аккуратнее. В Москву поеду на поезде – к сожалению, не в плацкарте, остались только СВ. Потом – на ферму»
Нападающий «Рейнджерс» присутствовал в Челябинске на первом матче полуфинала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо» (4:3).
– Планируете посетить еще матчи серии «Трактора»?
– Буду на игре в Челябинске, а потом в Москве. Я три матча посмотрю. Потом поеду к себе на ферму. Поскольку поеду на поезде назад, то на один матч в Москве не успею.
– Игроки «Трактора» шутят, вам нужно всю серию кататься с командой.
– Так и контракт могут выдать быстренько. Надо аккуратнее мне быть.
– Вы часто бываете в Челябинске, но было неожиданно вас увидеть так рано.
– Обычно так всегда делаю, но просто мы в «Рейнджерс» поудачнее играем обычно. Поэтому в этом месяце меня здесь никто не ждал.
– Вам спокойно днем здесь ходить по улице? Узнают же, наверное.
– Не узнают, только если налысо подстричься.
А так я в основном сажусь в машину, еду к родным, приезжаю вечером и спать ложусь. Особо много не гуляю. Но проблем никаких нет. Назад поеду на поезде.
– В плацкарте?
– К сожалению, нет. Остались только СВ, – сказал Артемий Панарин.
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