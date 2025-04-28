Все матчи дня в Мадриде отменены из-за блэкаута на юге Европы
На турнире в Мадриде сегодня отменили все матчи.
Напомним, около 13:30 по московскому времени в Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством.
На турнире успели к этому времени завершиться две одиночные встречи в женской сетке – между Коко Гауфф и Белиндой Бенчич (6:4, 6:2 в пользу Гауфф) и между Миррой Андреевой и Юлией Стародубцевой (6:1, 6:4 в пользу Андреевой). Также после отключения электричества матч доиграли Маттео Арнальди и Дамир Джумхур – итальянец вышел в четвертый круг (6:3, 6:4).
Помимо этого, успели сыграть два парных матча.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @MutuaMadridOpen
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