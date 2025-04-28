Сергей Силкин: «Когда «Динамо» добивалось результатов, за результат отвечал Берия. Сейчас клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»

Сергей Силкин оценил идею о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо».

«Это вызывает улыбку. Если дело в этом, то почему нет. Но я не верю в проклятие «Динамо». Проклятие вообще не в этом, а в руководстве, которое должно нести ответственность за результаты. Рыба гниет с головы.

Когда «Динамо» добивалось результатов, то за результат отвечал Берия, такого сейчас не хватает. Это была большая сила. Тогда были сумасшедшие условия, а сейчас такого нет.

Чтобы выиграть чемпионат России, нужны влиятельные люди, которые бы поддерживали команду. «Динамо» сейчас не хватает админресурса», – сказал бывший тренер «Динамо ».