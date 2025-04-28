Сергей Силкин: «Когда «Динамо» добивалось результатов, за результат отвечал Берия. Сейчас клубу не хватает админресурса – чтобы выиграть РПЛ, нужны влиятельные люди»
Сергей Силкин оценил идею о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо».
«Это вызывает улыбку. Если дело в этом, то почему нет. Но я не верю в проклятие «Динамо». Проклятие вообще не в этом, а в руководстве, которое должно нести ответственность за результаты. Рыба гниет с головы.
Когда «Динамо» добивалось результатов, то за результат отвечал Берия, такого сейчас не хватает. Это была большая сила. Тогда были сумасшедшие условия, а сейчас такого нет.
Чтобы выиграть чемпионат России, нужны влиятельные люди, которые бы поддерживали команду. «Динамо» сейчас не хватает админресурса», – сказал бывший тренер «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости