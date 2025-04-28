«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть подкат Барриоса против Чавеса. Клуб указал на 4 схожих эпизода (Sport Baza)

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

Матч 26-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. Московский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод, в котором арбитр Виталий Мешков не показал Вильмару Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу, пишет телеграм-канал Sport Baza.

Бело-голубые указали на четыре схожих эпизода, которые произошли в Мир РПЛ весной: это фол Александра Ломовицкого из «Факела» против Данилы Прохина из «Оренбурга»; фол Алексея Сутормина из «Ростова» на Маркиньосе из «Спартака»; нарушение Кирилла Глебова (ЦСКА) на Муми Нгамале («Динамо »); фол Никиты Каккоева из «Пари НН» на Даниле Годяеве из «Локомотива».

Считается, что эти моменты объединяют несколько признаков: наличие характерного высокого контакта с ногой пострадавшего игрока, использование шипов без попытки смягчить контакт и угроза безопасности соперника.

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