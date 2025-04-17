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🥈 Гусалова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Гусалова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Зарина Гусалова заняла второе место в весовой категории до 71 кг.

Чемпионат Европы-2025 проходит в Молдавии, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы-2025

Кишинев, Молдавия

Женщины

До 71 кг

1. Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир (Исландия) – 244 кг (109+135)

2. Зарина Гусалова (Россия) –  241 (110+131)

3. Сюзанна Володько (Беларусь) – 236 кг (102+134)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
сборная Исландии
Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир
Зарина Гусалова
результаты
сборная Беларуси жен
чемпионат Европы
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