Гусалова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Зарина Гусалова заняла второе место в весовой категории до 71 кг.

Чемпионат Европы-2025 проходит в Молдавии, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы-2025

Кишинев, Молдавия

Женщины

До 71 кг

1. Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир (Исландия) – 244 кг (109+135)

2. Зарина Гусалова (Россия) – 241 (110+131)

3. Сюзанна Володько (Беларусь) – 236 кг (102+134)