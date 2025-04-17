🥈 Гусалова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Гусалова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Зарина Гусалова заняла второе место в весовой категории до 71 кг.
Чемпионат Европы-2025 проходит в Молдавии, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы-2025
Кишинев, Молдавия
Женщины
До 71 кг
1. Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир (Исландия) – 244 кг (109+135)
2. Зарина Гусалова (Россия) – 241 (110+131)
3. Сюзанна Володько (Беларусь) – 236 кг (102+134)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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