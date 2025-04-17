Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.

33-летний защитник подписал новое соглашение с клубом. «Ливерпуль» не уточняет срок продления контракта игрока.



Нидерландец выступает за «красных» с 2018 года, выиграв 8 титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В мерсисайдский клуб он перешел из «Саутгемптона».

Со статистикой ван Дейка можно ознакомиться по ссылке .

Фото: x.com/LFC