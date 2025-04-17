Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с Вирджилом ван Дейком.
33-летний защитник подписал новое соглашение с клубом. «Ливерпуль» не уточняет срок продления контракта игрока.
Нидерландец выступает за «красных» с 2018 года, выиграв 8 титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В мерсисайдский клуб он перешел из «Саутгемптона».
Со статистикой ван Дейка можно ознакомиться по ссылке.
Фото: x.com/LFC
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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