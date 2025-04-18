«МЮ» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы, «Тоттенхэм» – с «Буде-Глимт»
Два английских клуба сыграют в полуфинале Лиги Европы.
Четвертьфинальный этап преодолели «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Буде-Глимт» и «Атлетик».
Манкунианцы сыграют с командой из Бильбао, «шпоры» – против норвежского клуба.
Первые матчи пройдут 1 мая, ответные – 8-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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