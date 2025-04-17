Губерниев призвал провести финансовый аудит ФЛГР: «Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня»

Дмитрий Губерниев призвал провести финансовый аудит в отношении руководства ФЛГР.

Спортивный комментатор ранее заявлял о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.

«Нужно провести финансовый аудит деятельности руководства ФЛГР. Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня. Раньше там было лыжное болотце, все снимали на кнопочные телефоны, а я привлек спонсоров. Когда я кричал SOS, люди пришли и помогли.

А сейчас ситуация такая, что Елена Валерьевна Вяльбе всех накрывает пледами на финише, танцует на камеру. Очень понравилось быть медийной персоной, а работать кто будет? Я буду работать, триумфально выиграв выборы от подмосковной федерации лыжных гонок, где, кстати, Елена Валерьевна является членом президиума. Это тоже символично.

Здесь я не сомневаюсь, что выборы будут честными и неподкупными. Верхушка ФЛГР сейчас задрожала, занервничала. Они чувствуют приближение финала, где лыжными гонками в России будет руководить подлинный профессионал. А не вот это вот все», – сказал Губерниев .