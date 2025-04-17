Губерниев призвал провести финансовый аудит ФЛГР: «Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня»
Спортивный комментатор ранее заявлял о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.
«Нужно провести финансовый аудит деятельности руководства ФЛГР. Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня. Раньше там было лыжное болотце, все снимали на кнопочные телефоны, а я привлек спонсоров. Когда я кричал SOS, люди пришли и помогли.
А сейчас ситуация такая, что Елена Валерьевна Вяльбе всех накрывает пледами на финише, танцует на камеру. Очень понравилось быть медийной персоной, а работать кто будет? Я буду работать, триумфально выиграв выборы от подмосковной федерации лыжных гонок, где, кстати, Елена Валерьевна является членом президиума. Это тоже символично.
Здесь я не сомневаюсь, что выборы будут честными и неподкупными. Верхушка ФЛГР сейчас задрожала, занервничала. Они чувствуют приближение финала, где лыжными гонками в России будет руководить подлинный профессионал. А не вот это вот все», – сказал Губерниев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий