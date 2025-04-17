  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев призвал провести финансовый аудит ФЛГР: «Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня»
38

Губерниев призвал провести финансовый аудит ФЛГР: «Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня»

Дмитрий Губерниев призвал провести финансовый аудит в отношении руководства ФЛГР.

Спортивный комментатор ранее заявлял о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.

«Нужно провести финансовый аудит деятельности руководства ФЛГР. Нужно посмотреть, что там происходит с точки зрения денег. Не будем забывать, что спонсоры трансляций появились из-за меня. Раньше там было лыжное болотце, все снимали на кнопочные телефоны, а я привлек спонсоров. Когда я кричал SOS, люди пришли и помогли.

А сейчас ситуация такая, что Елена Валерьевна Вяльбе всех накрывает пледами на финише, танцует на камеру. Очень понравилось быть медийной персоной, а работать кто будет? Я буду работать, триумфально выиграв выборы от подмосковной федерации лыжных гонок, где, кстати, Елена Валерьевна является членом президиума. Это тоже символично.

Здесь я не сомневаюсь, что выборы будут честными и неподкупными. Верхушка ФЛГР сейчас задрожала, занервничала. Они чувствуют приближение финала, где лыжными гонками в России будет руководить подлинный профессионал. А не вот это вот все», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
деньги
ФЛГР
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Светлана Журова: «Не знаю, чем Губерниева не устраивает Вяльбе. Она как президент ФЛГР работает потрясающе»
45вчера, 10:40
Тихонов о Губерниеве во главе ФЛГР: «Если изберут, пусть руководит. Но думаю, что это неправильно, каждый должен заниматься своим делом»
3вчера, 10:34
Губерниев о своей предвыборной кампании в ФЛГР: «Мы заканчиваем переговоры с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes»
51вчера, 08:30
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Приход Губерниев на пост главы ФЛГР увеличит популярность лыж. У него колоссальный ресурс в плане медийности»
755 минут назад
Вопрос вступления Губерниева в Федерацию лыж Московской области рассмотрят в мае
6вчера, 13:57
Светлана Журова: «Не знаю, чем Губерниева не устраивает Вяльбе. Она как президент ФЛГР работает потрясающе»
45вчера, 10:40
Тихонов о Губерниеве во главе ФЛГР: «Если изберут, пусть руководит. Но думаю, что это неправильно, каждый должен заниматься своим делом»
3вчера, 10:34
Губерниев о своей предвыборной кампании в ФЛГР: «Мы заканчиваем переговоры с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes»
51вчера, 08:30
Менеджер Терезы Йохауг об участии в Олимпиаде-2026: «Думаю, шансы 50 на 50. Я знаю, что желание у нее есть»
3вчера, 08:11
Менеджер Йохауг вспомнил, как лыжница отказалась от отдыха на яхте со звездами: «Я подумал: «Вот это жесть». Думаю, большинство бы прошли пешком из Осло в Монако»
5вчера, 08:02
Светлана Журова: «Норвежцы против возвращения России на Олимпийские игры, потому что понимают: спортсмены заберут медали в лыжных гонках»
6вчера, 07:23
Губерниев подал заявку на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области
51вчера, 06:23
Шведская ски-альпинистка Александерссон: «Печально, когда спорт вовлечен в политику. Российские спортсмены – такие же люди, как и все остальные»
30вчера, 02:37
Ко всем новостям
Последние новости
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
77 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1023 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26