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Кросби и Малкин подарили Овечкину часы Rolex в честь рекорда НХЛ по голам

Сидни Кросби и Евгений Малкин подарили Александру Овечкину часы в честь рекорда.

Форварды «Питтсбурга» вручили капитану «Вашингтона» памятный подарок после заключительного для обеих команд матча в регулярном чемпионате НХЛ. Хоккеисты обнялись и сделали совместное фото. 

Пенсильванцы выиграли домашний матч со счетом 5:2. Овечкин забросил в этой игре свою 44-ю шайбу в сезоне и 897-ю за карьеру в рамках регулярок.

Ранее он побил рекорд лиги по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки (894). 

Отметим, что Овечкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Для Кросби завершившийся в связи с невыходом команды в плей-офф сезон также стал 20-м, для Малкина – 19-м. 

Фото: соцсеть «Питтсбурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт НХЛ
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