Кросби и Малкин подарили Овечкину часы Rolex в честь рекорда НХЛ по голам

Сидни Кросби и Евгений Малкин подарили Александру Овечкину часы в честь рекорда.

Форварды «Питтсбурга » вручили капитану «Вашингтона » памятный подарок после заключительного для обеих команд матча в регулярном чемпионате НХЛ . Хоккеисты обнялись и сделали совместное фото.

Пенсильванцы выиграли домашний матч со счетом 5:2. Овечкин забросил в этой игре свою 44-ю шайбу в сезоне и 897-ю за карьеру в рамках регулярок.

Ранее он побил рекорд лиги по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки (894).

Отметим, что Овечкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. Для Кросби завершившийся в связи с невыходом команды в плей-офф сезон также стал 20-м, для Малкина – 19-м.

Фото: соцсеть «Питтсбурга».