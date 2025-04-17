Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован на 21 месяц за пропуск допинг-тестов
Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.
Об этом сообщил независимый дисциплинарный орган Aquatics Integrity Unit.
Срок дисквалификации составил 21 месяц – с 11 апреля 2024-го по 10 января 2026-го.
22-летний спортсмен из Туниса обвиняется в неоднократном (от трех раз) нарушении правил предоставления информации о своем местонахождении в течение года.
Хафнауи – победитель Игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Также он двукратный чемпион мира 2023 года на дистанциях 800 и 1500 метров.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AIU
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