Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован на 21 месяц за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.

Об этом сообщил независимый дисциплинарный орган Aquatics Integrity Unit.

Срок дисквалификации составил 21 месяц – с 11 апреля 2024-го по 10 января 2026-го.

22-летний спортсмен из Туниса обвиняется в неоднократном (от трех раз) нарушении правил предоставления информации о своем местонахождении в течение года.

Хафнауи – победитель Игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Также он двукратный чемпион мира 2023 года на дистанциях 800 и 1500 метров.