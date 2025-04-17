1

Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован на 21 месяц за пропуск допинг-тестов

Олимпийский чемпион пловец Хафнауи дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.

Об этом сообщил независимый дисциплинарный орган Aquatics Integrity Unit.

Срок дисквалификации составил 21 месяц – с 11 апреля 2024-го по 10 января 2026-го.

22-летний спортсмен из Туниса обвиняется в неоднократном (от трех раз) нарушении правил предоставления информации о своем местонахождении в течение года.

Хафнауи – победитель Игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем. Также он двукратный чемпион мира 2023 года на дистанциях 800 и 1500 метров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: AIU
дисквалификации
logoсборная Туниса
logoдопинг
плавание
Ахмед Хафнауи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Призер Паралимпийских игр в дзюдо Савостьянова дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил
вчера, 12:23
Чемпион мира по борьбе Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за допинг
1213 апреля, 07:34
Призер Токио-2020 по плаванию американка Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг
468 апреля, 09:00
Главные новости
Илья Бородин: «Попробуем что‑то противопоставить Маршану на 400 м комплексом на чемпионате мира»
сегодня, 17:15
Мишарина хочет выступить и в бассейне, и на открытой воде на ЧМ-2025
сегодня, 16:50
Иван Кожакин установил рекорд России на 50 м брассом
сегодня, 16:26
Костин о победе на чемпионате России: «Полное дерьмо, результатом недоволен»
сегодня, 15:36
Плавание. Чемпионат России. Костин, Бородин, Гайфутдинова и Мишарина одержали победы
3сегодня, 15:18
Станислава Комарова: «Мне нравится, что из спортсменов сейчас делают звезд. Теперь каждый – герой»
1сегодня, 14:41
Андрей Шишин назначен главным тренером сборной России по плаванию
сегодня, 13:40
Оргкомитет летней Универсиды-2025 подтвердил допуск российских спортсменов
1сегодня, 12:45
Климент Колесников: «Есть ли мандраж перед ЧМ? Нет, я уже не первый год плаваю, и отбор – это просто очередные соревнования»
сегодня, 11:47
Синхронистка Дорошко: «Мы идем по пути художественной гимнастики и фигурного катания, где выполняют определенный набор элементов. Наполнение программ у всех стало примерно одинаковым»
сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28