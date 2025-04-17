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World Team Trophy. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин покажут ритм-танцы

17 апреля танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на World Team Trophy.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени (17 апреля)

Первая разминка

1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

2. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Вторая разминка

4. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада)

5. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США)

6. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

Расписание World Team Trophy-2025 в Токио

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Жоффре Бриссо
logoМэдисон Чок
Пайпер Гиллес
logoПоль Пуарье
logoЭван Бейтс
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
Утана Йошида
танцы на льду
logoсборная Японии
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
logoсборная Канады
logoсборная США
Масая Морита
logoсборная Италии по фигурному катанию
Евгения Лопарева
сборная Грузии
logoсборная Франции
результаты
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