World Team Trophy. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Дэвис и Смолкин покажут ритм-танцы
17 апреля танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на World Team Trophy.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени (17 апреля)
Первая разминка
1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Вторая разминка
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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