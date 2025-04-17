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В допинг-пробе Седова из ЦСКА в 4,7 раза превышена норма мельдония («СЭ»)

В допинг-пробе Никиты Седова из ЦСКА в 4,7 раза превышена норма мельдония.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, концентрация мельдония в пробе Никиты Седова составила 474 нг/мл.

Это выше порога 100 нг/мл, установленного WADA для признания результата анализа неблагоприятным.

Ранее стало известно, что концентрация мельдония в пробе нападающего ЦСКА Владислава Каменева составила 451 нг/мл.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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