В допинг-пробе Седова из ЦСКА в 4,7 раза превышена норма мельдония («СЭ»)

В допинг-пробе Никиты Седова из ЦСКА в 4,7 раза превышена норма мельдония.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, концентрация мельдония в пробе Никиты Седова составила 474 нг/мл. Это выше порога 100 нг/мл, установленного WADA для признания результата анализа неблагоприятным. Ранее стало известно , что концентрация мельдония в пробе нападающего ЦСКА Владислава Каменева составила 451 нг/мл.