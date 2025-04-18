  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 🤯 «Манчестер Юнайтед» прошел «Лион» – 5:4! Майну сравнял на 120-й, Магуайр забил на 121-й, Толиссо удалили на 89-й
668

🤯 «Манчестер Юнайтед» прошел «Лион» – 5:4! Майну сравнял на 120-й, Магуайр забил на 121-й, Толиссо удалили на 89-й

«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» (5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл опорник хозяев Мануэль Угарте. На первой добавленной к первому тайму минуте счет удвоил защитник Диогу Далот.

На 71-й хавбек Корантен Толиссо отыграл один гол. На 77-й Николас Тальяфико сравнял счет. На 89-й Толиссо получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На 104-й полузащитник Райан Шерки вывел гостей вперед. На 109-й минуте форвард Александр Ляказетт реализовал пенальти. На 114-й с точки забил капитан «Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 120-й Кобби Майну сравнял счет. На 121-й Харри Магуайр вывел хозяев вперед.

В первом матче во Франции команды сыграли 2:2. «МЮ» вышел в полуфинал и сыграет с «Атлетиком».

Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
5 - 4
3.03xG3.16
Лион
Матч окончен
  Магуайр
120’
+1’
  Майну
120’
115’
Тальяфико   Чалета-Цар
  Бруну Фернандеш
114’
109’
  Ляказетт
Йоро
108’
107’
Шерки   Абнер
2 доптайм
Перерыв
104’
  Шерки
Гарначо   Эриксен
100’
Доргу   Амасс
100’
Магуайр
93’
1 доптайм
Перерыв
89’
Толиссо
Хейлунд   Майну
87’
Угарте   Маунт
87’
77’
  Тальяфико
71’
  Толиссо
64’
Микаутадзе   Фофана
63’
Тальяфико
55’
Верету   Ляказетт
55’
Акуоку   Тессманн
Гарначо
50’
Мазрауи   Шоу
46’
2тайм
Перерыв
  Диогу Далот
45’
+1’
45’
+1’
Толиссо
18’
Верету
  Угарте
10’
Манчестер Юнайтед
Онана, Йоро, Магуайр, Мазрауи, Бруну Фернандеш, Гарначо, Доргу, Угарте, Каземиро, Диогу Далот, Хейлунд, Байындыр, Хитон, Линделеф, Шоу, Амасс, Камасон, Куконки, Маунт, Эриксен, Майну, Мурхаус
Запасные: Угарте, Мурхаус, Линделеф, Камасон, Гарначо, Куконки, Мазрауи, Доргу, Хейлунд, Байындыр, Хитон
1тайм
Лион:
Лукас Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Акуоку, Толиссо, Верету, Альмада, Шерки, Микаутадзе, Дескам, Диарра, Абнер, Кумбеди, Омари, Чалета-Цар, Тессманн, Матич, Ляказетт, Фофана
Запасные: Угарте, Мурхаус, Линделеф, Камасон, Гарначо, Куконки, Мазрауи, Доргу, Хейлунд, Байындыр, Хитон
Подробнее

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoЛион
logoЛига Европы УЕФА
онлайны
logoМануэль Угарте
logoДиогу Далот
logoКорантен Толиссо
logoНиколас Тальяфико
logoРайан Шерки
logoАлександр Ляказетт
logoБруну Фернандеш
logoКобби Майну
logoХарри Магуайр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено – но только не здесь. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков»
15 минут назад
«МЮ» вышел в полуфинал еврокубка впервые с 2021 года. Тогда уступили «Вильярреалу» в финале ЛЕ
516 минут назад
Хайкин сделал два сэйва в серии пенальти с «Лацио» в Лиге Европы. «Буде-Глимт» вышел в полуфинал еврокубка впервые в истории
5228 минут назад
«МЮ» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы, «Тоттенхэм» – с «Буде-Глимт»
3030 минут назад
«МЮ» – последний клуб без поражений в еврокубках. У команды Аморима 7 побед и 5 ничьих в ЛЕ
3436 минут назад
«МЮ» забил «Лиону» на 114-й, 120-й, 121-й и выиграл 5:4. Бруну, Майну и Магуайр отличились
5237 минут назад
Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» победил «Лион» 5:4 в ответном матче, «Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт», «Лацио» вылетел от «Буде-Глимт» Хайкина
88738 минут назад
Лига конференций. 1/4 финала. «Челси» уступил «Легии» в ответном матче, «Бетис» прошел «Ягеллонию», «Фиорентина» выбила «Целе»
1846 минут назад
У «МЮ» первая победа за месяц – после двух поражений и двух ничьих
5346 минут назад
«Челси» сыграет с «Юргорденом» в полуфинале ЛК, «Фиорентина» – с «Бетисом»
547 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Вилья о шансах «Барсы» на трофеи в этом сезоне: «Самое сложное еще впереди, но, наблюдая за их игрой, любой бы преисполнился оптимизма. Я очень доволен тем, как идут дела»
255 минут назад
«Тоттенхэм» вышел в полуфинал еврокубка второй раз в эпоху АПЛ. В 2019-м уступили «Ливерпулю» в финале ЛЧ
6сегодня, 21:20
Угаров о возможном бойкоте «Химок»: «Ну забьет «Зенит» 10-12 мячей, и все закончится. Не очень хорошо, когда такое происходит во время важных игр, разыгрывается чемпионство»
5сегодня, 21:12
У Беллингема ни одного паса Мбаппе во 2-м матче с «Арсеналом», у Винисиуса – один
8сегодня, 20:47
«Ухань» сыграл 4:4 с «Гоанем», забив трижды после 86-й минуты. Хозяева сравняли на 10-й добавленной
4сегодня, 20:29Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Халидж», «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Фатеху», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу
1сегодня, 20:05
Президент «Урала» о том, что конкуренты могут стоять за шумихой по матчу с «Нефтехимиком»: «Не говорю конкретные команды, но есть ощущение. Взять, вбросить – непорядочно же»
4сегодня, 19:44Видео
У Гарначо 4 голевых паса в 5 последних матчах ЛЕ. Вингер «МЮ» ассистировал Угарте в игре с «Лионом»
1сегодня, 19:39
Последние четыре вылета «Реала» из ЛЧ – от клубов АПЛ: «Арсенала», «Ман Сити» и «Челси»
13сегодня, 19:37
«Фиорентина» сыграет с «Бетисом» в 1/2 финала ЛК. У итальянцев третий полуфинал еврокубка подряд, у испанцев – первый в истории
8сегодня, 18:44