🤯 «Манчестер Юнайтед» прошел «Лион» – 5:4! Майну сравнял на 120-й, Магуайр забил на 121-й, Толиссо удалили на 89-й

«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» (5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл опорник хозяев Мануэль Угарте . На первой добавленной к первому тайму минуте счет удвоил защитник Диогу Далот .

На 71-й хавбек Корантен Толиссо отыграл один гол. На 77-й Николас Тальяфико сравнял счет. На 89-й Толиссо получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На 104-й полузащитник Райан Шерки вывел гостей вперед. На 109-й минуте форвард Александр Ляказетт реализовал пенальти. На 114-й с точки забил капитан «Юнайтед » Бруну Фернандеш . На 120-й Кобби Майну сравнял счет. На 121-й Харри Магуайр вывел хозяев вперед.

В первом матче во Франции команды сыграли 2:2. «МЮ» вышел в полуфинал и сыграет с «Атлетиком».

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