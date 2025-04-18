Матч окончен
🤯 «Манчестер Юнайтед» прошел «Лион» – 5:4! Майну сравнял на 120-й, Магуайр забил на 121-й, Толиссо удалили на 89-й
«Манчестер Юнайтед» победил «Лион» (5:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 10-й минуте счет открыл опорник хозяев Мануэль Угарте. На первой добавленной к первому тайму минуте счет удвоил защитник Диогу Далот.
На 71-й хавбек Корантен Толиссо отыграл один гол. На 77-й Николас Тальяфико сравнял счет. На 89-й Толиссо получил вторую желтую карточку и покинул поле.
На 104-й полузащитник Райан Шерки вывел гостей вперед. На 109-й минуте форвард Александр Ляказетт реализовал пенальти. На 114-й с точки забил капитан «Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 120-й Кобби Майну сравнял счет. На 121-й Харри Магуайр вывел хозяев вперед.
В первом матче во Франции команды сыграли 2:2. «МЮ» вышел в полуфинал и сыграет с «Атлетиком».
Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Олд Траффорд
Завершен
5 - 4
3.03xG3.16
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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