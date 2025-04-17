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«Авангард» уступил «Локомотиву» дома – 1:2, Радулов забил в овертайме. Ярославцы ведут 3-1 в серии

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ) в 4-м матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 21-й минуте форвард омичей Рид Буше открыл счет, реализовав большинство. На 26-й забил защитник ярославцев Александр Елесин.

На 8-й минуте овертайма Александр Радулов забросил победную шайбу.

Счет в серии: 1-3

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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