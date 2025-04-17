World Team Trophy. Лью, Сакамото, Гленн и Губанова выйдут на лед с короткими программами
17 апреля на World Team Trophy женщины выйдут на лед с короткими программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Алина Урушадзе (Грузия)
2. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
3. Леа Серна (Франция)
4. Анна Пеццетта (Италия)
5. Алиса Лью (США)
6. Лорин Шильд (Франция)
Вторая разминка
7. Лара Наки Гутманн (Италия)
8. Маделин Скизас (Канада)
9. Анастасия Губанова (Грузия)
10. Моне Чиба (Япония)
11. Эмбер Гленн (США)
12. Каори Сакамото (Япония)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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