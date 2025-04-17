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World Team Trophy. Лью, Сакамото, Гленн и Губанова выйдут на лед с короткими программами

17 апреля на World Team Trophy женщины выйдут на лед с короткими программами.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Алина Урушадзе (Грузия)

2. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

3. Леа Серна (Франция)

4. Анна Пеццетта (Италия)

5. Алиса Лью (США)

6. Лорин Шильд (Франция)

Вторая разминка

7. Лара Наки Гутманн (Италия)

8. Маделин Скизас (Канада)

9. Анастасия Губанова (Грузия)

10. Моне Чиба (Япония)

11. Эмбер Гленн (США)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание World Team Trophy-2025 в Токио

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoАлиса Лью
Алина Урушадзе
Лорин Шильд
Анастасия Губанова
logoКаори Сакамото
Моне Чиба
Эмбер Гленн
Лара Наки Гутманн
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
женское катание
logoсборная США
Маделин Скизас
logoсборная Канады
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Франции
результаты
Сара-Мод Дюпюи
logoсборная Японии
сборная Грузии
Леа Серна
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