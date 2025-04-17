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Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив», «Спартак» сыграет с «Салаватом»

«Авангард» примет «Локомотив» в 4-м матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Спартак» будет противостоять «Салавату Юлаеву».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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