«Меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое». Саша Плющенко записал видео про Розанова
«Когда мне было 7-8 лет, я перевелся к Сергею Розанову и начал с ним работать. Первое время, наверное, недели две, было все хорошо: со мной общались хорошо, со всеми общались хорошо, нас человек 8 в группе было, включая Софу Сарновскую и Арину Парсегову. Все было хорошо две недели. После этого начались какие-то странности.
Расскажу про Софу. Она выходила на лед, у нее не получался какой-то прыжок – случайность, можно сказать. Он берет ее за руку и выводит. Это несправедливость.
Потом меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое. Я на полном серьезе сейчас, я не буду вам врать. Была такая запоминающаяся история – после тренировки у меня тоже что-то не получилось, я был маленький – 7-8 лет. Помню, что он орал на меня. Я пошел в кафе, взял фрэш и пошел его пить. Иду, а навстречу – он. Говорит: ты, козел, не заслужил этот фрэш, ты плохо занимался.
Бывает такое, что человек оказывается непорядочным», – сказал Александр Плющенко.
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