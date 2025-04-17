«Меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое». Саша Плющенко записал видео про Розанова

Саша Плющенко рассказал, как тренер Розанов обзывал его на тренировках.

«Когда мне было 7-8 лет, я перевелся к Сергею Розанову и начал с ним работать. Первое время, наверное, недели две, было все хорошо: со мной общались хорошо, со всеми общались хорошо, нас человек 8 в группе было, включая Софу Сарновскую и Арину Парсегову . Все было хорошо две недели. После этого начались какие-то странности.

Расскажу про Софу. Она выходила на лед, у нее не получался какой-то прыжок – случайность, можно сказать. Он берет ее за руку и выводит. Это несправедливость.

Потом меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое. Я на полном серьезе сейчас, я не буду вам врать. Была такая запоминающаяся история – после тренировки у меня тоже что-то не получилось, я был маленький – 7-8 лет. Помню, что он орал на меня. Я пошел в кафе, взял фрэш и пошел его пить. Иду, а навстречу – он. Говорит: ты, козел, не заслужил этот фрэш, ты плохо занимался.

Бывает такое, что человек оказывается непорядочным», – сказал Александр Плющенко .

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней