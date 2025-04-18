Овечкин забросил 897-ю шайбу в НХЛ, обновив свой рекорд по голам в регулярках

Александр Овечкин забил 897-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » реализовал большинство в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:5).

Россиянин, побивший рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх) 6 апреля, теперь опережает канадца на три гола. Всего за карьеру в лиге Овечкин провел 1491 матч.

В 65 играх прошедшего сезона Овечкин набрал 73 (44+29) очка.