Овечкин забросил 897-ю шайбу в НХЛ, обновив свой рекорд по голам в регулярках
Александр Овечкин забил 897-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:5).
Россиянин, побивший рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх) 6 апреля, теперь опережает канадца на три гола. Всего за карьеру в лиге Овечкин провел 1491 матч.
В 65 играх прошедшего сезона Овечкин набрал 73 (44+29) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости