В «Реале» полагают, что пора расстаться с некоторыми игроками, их заслуги не станут преградой. Руководство считает, что команде не хватало страсти в некоторых матчах

В составе «Реала» после неудачного сезона могут произойти изменения.

По данным Marca, руководство клуба считает, что пришло время попрощаться с некоторыми футболистами и повысить уровень страсти, которой порой не хватало в этом сезоне.

Первыми кандидатами на выход называются Лука Модрич и Лукас Васкес , поскольку их контракты истекают в ближайшее время, однако уйти могут и другие.

Утверждается, что прежние успехи и достижения не станут препятствием для менеджеров при принятии решений.