В «Реале» полагают, что пора расстаться с некоторыми игроками, их заслуги не станут преградой. Руководство считает, что команде не хватало страсти в некоторых матчах
В составе «Реала» после неудачного сезона могут произойти изменения.
По данным Marca, руководство клуба считает, что пришло время попрощаться с некоторыми футболистами и повысить уровень страсти, которой порой не хватало в этом сезоне.
Первыми кандидатами на выход называются Лука Модрич и Лукас Васкес, поскольку их контракты истекают в ближайшее время, однако уйти могут и другие.
Утверждается, что прежние успехи и достижения не станут препятствием для менеджеров при принятии решений.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости