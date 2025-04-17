Анчелотти может остаться в «Реале» в случае победы над «Барселоной» в финале Кубка Испании. Перес встретится с тренером в ближайшее время и проанализирует сезон

Карло Анчелотти все еще может остаться в «Реале».

Sky Sports сообщил , что итальянец покинет должность главного тренера команды после финала Кубка Испании.

Marca утверждает, что решение на самом деле еще не принято, перспектива расставания с 65-летним специалистом с ним пока не обсуждалась.

Президент Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес в ближайшие дни или даже часы встретятся с Анчелотти и проанализируют ход сезона.

Подчеркивается, что победа над «Барселоной» в финале Кубка Испании способна изменить ситуацию и сохранить тренеру работу.

Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)