Анчелотти может остаться в «Реале» в случае победы над «Барселоной» в финале Кубка Испании. Перес встретится с тренером в ближайшее время и проанализирует сезон
Карло Анчелотти все еще может остаться в «Реале».
Sky Sports сообщил, что итальянец покинет должность главного тренера команды после финала Кубка Испании.
Marca утверждает, что решение на самом деле еще не принято, перспектива расставания с 65-летним специалистом с ним пока не обсуждалась.
Президент Флорентино Перес и исполнительный директор Хосе Анхель Санчес в ближайшие дни или даже часы встретятся с Анчелотти и проанализируют ход сезона.
Подчеркивается, что победа над «Барселоной» в финале Кубка Испании способна изменить ситуацию и сохранить тренеру работу.
Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости