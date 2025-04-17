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«Это вырвано из контекста». Шведская ски-альпинистка заявила, что ее слова поддержки россиянам неправильно поняли

Шведская ски-альпинистка заявила, что ее слова поддержки россиянам поняли не так.

15 апреля двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму Туве Александерссон выразила поддержку российским спортсменам, которые выступают на Кубке мира в нейтральном статусе: «Я действительно считаю, что их следует включить в число участников. Печально, когда спорт слишком сильно вовлечен в политику. Все равно нужно помнить, что российские спортсмены – такие же люди, как и все остальные».

Но теперь Александерссон опубликовала пост в соцсетях, в котором заявляет, что не поддерживала россиян, и что ее слова неправильно поняли.

«На самом деле я не поддерживаю участие российских спортсменов на будущей Олимпиаде. Но когда меня спросили про россиян, которые выступают на Кубке мира, я просто не видела причин возражать против этого, поскольку это было сделано в соответствии с решением международной федерации.

В этом интервью я хотела донести, что сама никогда никого не осуждаю и не отношусь к кому-либо по-разному из-за его происхождения. Но мои слова были вырваны из контекста.

Когда я говорила, что все русские, которых я знаю, на самом деле фантастические люди, то я имела в виду не российских спортсменов, а тех бывших россиян, которые сейчас живут не в России и которые максимально дистанцировались от ситуации на Украине. 

Многие сильно пострадали как в спортивном, так и в социальном плане, и это меня огорчает», – написала Александерссон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
ски-альпинизм
Туве Александерссон
logoсборная Швеции жен
сборная России (ски-альпинизм)
Политика
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