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World Team Trophy. Малинин, Кагияма, Аймо, Сяо Хим Фа и Квителашвили выступят с короткими программами

17 апреля на World Team Trophy мужчины выступят с короткими программами.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Алекса Ракич (Канада)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Джейсон Браун (США)

5. Даниэль Грассль (Италия)

6. Ника Эгадзе (Грузия)

Вторая разминка

7. Николай Мемола (Италия)

8. Шун Сато (Япония)

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

11. Юма Кагияма (Япония)

12. Илья Малинин (США)

Расписание World Team Trophy-2025 в Токио

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Морис Квителашвили
logoДжейсон Браун
Роман Садовский
Даниэль Грассль
Николай Мемола
Ника Эгадзе
logoКевин Аймо
Адам Сяо Хим Фа
logoИлья Малинин
Юма Кагияма
logoсборная Японии
командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Шун Сато
мужское катание
logoсборная Канады
logoсборная США
logoсборная Италии по фигурному катанию
Алекса Ракич
результаты
сборная Грузии
logoсборная Франции
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