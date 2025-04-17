World Team Trophy. Малинин, Кагияма, Аймо, Сяо Хим Фа и Квителашвили выступят с короткими программами
17 апреля на World Team Trophy мужчины выступят с короткими программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Токио, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Морис Квителашвили (Грузия)
2. Алекса Ракич (Канада)
3. Роман Садовский (Канада)
4. Джейсон Браун (США)
5. Даниэль Грассль (Италия)
6. Ника Эгадзе (Грузия)
Вторая разминка
7. Николай Мемола (Италия)
8. Шун Сато (Япония)
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Юма Кагияма (Япония)
12. Илья Малинин (США)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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