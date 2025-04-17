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Мэр Оренсе о «Реале»: «Тот, кто думает, что, подписав много чернокожих игроков, добьется физического преимущества в матчах, ничего не понимает ни в футболе, ни в легкой атлетике»

Мэр испанского города резко отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов.

Мадридский клуб дважды проиграл «Арсеналу» в 1/4 финала турнира (0:3, 1:2). 

«Тот, кто думает, что, подписав много чернокожих игроков, добьется физического преимущества в матчах, ничего не понимает ни в футболе, ни в легкой атлетике», – написал мэр Оренсе Гонсало Перес Хакоме и отметил аккаунт «Мадрида».  

«Арсенал» заслужил выбить «Реал». В чем так хорош Артета и где катастрофа «Мадрида» – разбор

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гонсало Переса Хакоме
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