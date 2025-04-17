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  • Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)
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Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)

Игроки «Реала» теряют доверие к Карло Анчелотти.

Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала (0:3, 1:2). 

Как пишет Relevo, футболисты «сливочных» покинули «Бернабеу» с убеждением, что у них не было никакого плана на игру, кроме интенсивности и целеустремленности – на этих аспектах игры Анчелотти настаивал на протяжении всего этого сезона.

Кроме того, они считают, что, каким бы талантливым ни был состав, этого недостаточно для побед над соперниками топ-уровня. Сомнения игроков в Анчелотти и недоверие к тренеру «достигли своего пика». 

Утверждается, что некоторые крупные фигуры в команде потеряли уверенность в том, что смогут изменить ситуацию. Президент «Реала» Флорентино Перес уже знает о настроениях в раздевалке – после вчерашней игры он поговорил с несколькими игроками. 

Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании 26 апреля (Sky Sports)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoЛига чемпионов УЕФА
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