Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти и считают, что у команды не было плана на ответный матч с «Арсеналом». Перес знает об этом (Relevo)
Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала (0:3, 1:2).
Как пишет Relevo, футболисты «сливочных» покинули «Бернабеу» с убеждением, что у них не было никакого плана на игру, кроме интенсивности и целеустремленности – на этих аспектах игры Анчелотти настаивал на протяжении всего этого сезона.
Кроме того, они считают, что, каким бы талантливым ни был состав, этого недостаточно для побед над соперниками топ-уровня. Сомнения игроков в Анчелотти и недоверие к тренеру «достигли своего пика».
Утверждается, что некоторые крупные фигуры в команде потеряли уверенность в том, что смогут изменить ситуацию. Президент «Реала» Флорентино Перес уже знает о настроениях в раздевалке – после вчерашней игры он поговорил с несколькими игроками.
Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании 26 апреля (Sky Sports)
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