Козлов о судействе после 2:6 от «Спартака»: «Безобразие. Когда команды бьются в кровь, арбитры должны работать лучше»
Виктор Козлов раскритиковал судей матча «Салавата» со «Спартаком» (2:6).
Уфимский клуб потерпел поражение в 4-м матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 3-1 в пользу красно-белых.
Игроки «Салавата» суммарно получили 12 штрафных минут – против 14 у хоккеистов «Спартака».
«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды в кровь бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», – заявил главный тренер «Салавата».
«Спартак» и «Салават» забили 5 из 8 голов в большинстве в 4-м матче 2-го раунда плей-офф. Ружичка забросил в пустые
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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