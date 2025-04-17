Козлов о судействе после 2:6 от «Спартака»: «Безобразие. Когда команды бьются в кровь, арбитры должны работать лучше»

Виктор Козлов раскритиковал судей матча «Салавата» со «Спартаком» (2:6).

Уфимский клуб потерпел поражение в 4-м матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 3-1 в пользу красно-белых.

Игроки «Салавата» суммарно получили 12 штрафных минут – против 14 у хоккеистов «Спартака ».

«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды в кровь бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», – заявил главный тренер «Салавата ».

«Спартак» и «Салават» забили 5 из 8 голов в большинстве в 4-м матче 2-го раунда плей-офф. Ружичка забросил в пустые