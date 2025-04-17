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  • Сотрудница «Рейнджерс» обвиняла Панарина в сексуальном насилии – он повалил ее на кровать в отеле в 2023-м. Игрок и компания MSG выплатили жертве компенсацию за неразглашение (The Athletic)
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Сотрудница «Рейнджерс» обвиняла Панарина в сексуальном насилии – он повалил ее на кровать в отеле в 2023-м. Игрок и компания MSG выплатили жертве компенсацию за неразглашение (The Athletic)

Артемия Панаринп обвиняли в сексуальном насилии в США.

Как стало известно The Athletic, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, владеющая клубом, выплатили финансовую компенсацию сотруднице команды в прошлом году после того, как она обвинила Панарина в сексуальном насилии.

Об этом сообщили источник в НХЛ, ознакомившийся с соглашениями, и еще три человека, осведомленные о ситуации. Женщина покинула клуб в августе 2024 года после достижения соглашений, которые включали положения о неразглашении и от отказе от признания в совершении правонарушений. Одно соглашение было заключено с Панариным, другое – с MSG Sports.

Несколько сотрудников клуба знали о соглашениях и обстоятельствах ухода женщины, некоторые из них рассказали об этом на условиях анонимности, поскольку продолжают работать в хоккее.

По словам двух источников в «Рейнджерс», знакомых с обвинением, инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии матчей. Панарин и женщина, которая регулярно сопровождала команду в поездках, присутствовали на встрече после игры в гостинице, где также находилось около десятка других игроков и членов штаба. По словам источников, Панарин забрал ее телефон и сказал, что вернет его, только если она поднимется за ним в его номер. Когда она пришла в номер, Панарин якобы повалил ее на кровать.

Она оттолкнула его, забрала телефон и покинула комнату. Ни Панарин, ни его агент не ответили на запрос о комментарии. Представитель MSG Sports сообщил в электронном письме: «Вопрос урегулирован». Женщина подтвердила это: «Вопрос урегулирован».

В заявлении НХЛ говорится: «Клуб нанял независимую юридическую фирму для проведения внешнего расследования, о котором лига была полностью проинформирована. Мы считаем вопрос закрытым».

Нет данных о том, что женщина обращалась в правоохранительные органы. Она также не сообщила об инциденте сразу. Однако примерно через три месяца после предполагаемого насилия она проинформировала клуб в рамках расследования другого инцидента.

Как стало известно, женщина, чье беспокойство перед авиаперелетами было хорошо известно в команде, поделилась своим противотревожным препаратом с игроком, испытывавшим аналогичные проблемы. После этого она была отправлена в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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