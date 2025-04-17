Дьяков о Паше Технике: «Слишком много внимания человеку, который пропагандировал далеко не лучший образ жизни. Жалко молодое поколение»
Виталий Дьяков не одобряет повышенного внимания к Паше Технику.
Фанаты «Динамо» на матче с ЦСКА (0:0) в FONBET Кубке России вывесили баннер с высказыванием рэпера, умершего 5 апреля: «Моя жизнь – это трэш, но мне нравится».
Дьяков дал комментарий на тему этой акции.
«Я не фанат вышеуказанного человека. Честно, я не знал о его существовании. Только когда он умер, произошел резонанс.
Так понимаю, он был болельщиком «Динамо». Почтили его память – это выбор болельщиков «Динамо» и клуба.
Но мы слишком много уделяем внимания человеку, который пропагандировал далеко не лучший образ жизни. Жалко молодое поколение», – сказал бывший защитник «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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