«Челси» вышел в полуфинал Лиги конференций после поражения от «Легии» (1:2) в ответном матче

«Челси» уступил «Легии» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гостей Томаш Пекхарт – он реализовал пенальти. На 33-й отличился защитник хозяев Марк Кукурелья . На 53-й защитник Стив Капуади вывел польский клуб вперед.

В первом матче «синие» разгромили поляков в Варшаве (3:0). Таким образом, «Челси » вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Рапид» – «Юргорден».

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