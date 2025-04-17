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«Челси» вышел в полуфинал Лиги конференций после поражения от «Легии» (1:2) в ответном матче

«Челси» уступил «Легии» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гостей Томаш Пекхарт – он реализовал пенальти. На 33-й отличился защитник хозяев Марк Кукурелья. На 53-й защитник Стив Капуади вывел польский клуб вперед.

В первом матче «синие» разгромили поляков в Варшаве (3:0). Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Рапид» – «Юргорден».

Лига Конференций. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 2
-xG-
Легия
Матч окончен
86’
Гонсалвес   Бичахчян
86’
Зелковски   Енджейчик
Санчо   Нету
83’
78’
Элитим   Аугустыняк
77’
Лукиньяс   Шчепаняк
67’
Пекхарт   Ходына
Палмер   Мадуэке
58’
Кукурелья   Гюсто
58’
53’
  Капуади
Бадьяшиль
48’
Джексон   Джордж
46’
2тайм
Перерыв
  Кукурелья
33’
10’
  Пекхарт
Йоргенсен
9’
Челси
Йоргенсен, Кукурелья, Бадьяшиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс, Дьюзбери-Холл, Палмер, Нкунку, Санчо, Джексон, Санчес, Бергстрем, Гюсто, Антви, Амугу, Рак-Сакьи, Уолш, Эменало, Нету, Мадуэке, Джордж, Меука
Запасные: Санчес, Бергстрем, Антви, Эменало, Кукурелья, Палмер, Санчо, Рак-Сакьи, Меука, Амугу, Уолш, Джексон
1тайм
Легия:
Ковачевич, Рубен Винагре, Капуади, Зелковски, Панков, Ойеделе, Лукиньяс, Гонсалвес, Элитим, Морисита, Пекхарт, Тобяш, Мендеш, Олевиньски, Енджейчик, Аугустыняк, Ходына, Бичахчян, Кун, Мози, Шчепаняк
Запасные: Санчес, Бергстрем, Антви, Эменало, Кукурелья, Палмер, Санчо, Рак-Сакьи, Меука, Амугу, Уолш, Джексон
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Статистика Лиги конференций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoЛига конференций УЕФА
онлайны
logoЛегия
logoТомаш Пекхарт
logoМарк Кукурелья
logoСтив Капуади
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