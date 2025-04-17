Матч окончен
«Челси» вышел в полуфинал Лиги конференций после поражения от «Легии» (1:2) в ответном матче
«Челси» уступил «Легии» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 10-й минуте счет открыл форвард гостей Томаш Пекхарт – он реализовал пенальти. На 33-й отличился защитник хозяев Марк Кукурелья. На 53-й защитник Стив Капуади вывел польский клуб вперед.
В первом матче «синие» разгромили поляков в Варшаве (3:0). Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Рапид» – «Юргорден».
Лига Конференций. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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