Кондратюк заработал больше всех призовых среди российских «зимников» в сезоне-2024/25, Сливко – 2-я, Большунов – 7-й (Metaratings)
Об этом говорится в исследовании Metaratings.
Большую часть средств (8,75 млн рублей) фигурист Марк Кондратюк заработал на шоу-турнире «Русский вызов».
В рейтинге учитывались только призовые с соревнований, а не зарплаты и дополнительные выплаты от региональных федераций и субъектов.
Топ-10 по призовым в сезоне
1. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 11,53 млн рублей
2. Виктория Сливко (биатлон) – 7,46
3. Дмитрий Алиев (фигурное катание) – 6,47
4. Карим Халили (биатлон) – 5,92
5. Аделия Петросян (фигурное катание) – 5,80
6. Владислав Дикиджи (фигурное катание) – 5,58
7. Александр Большунов (лыжные гонки) – 4,45
8. Анастасия Халили (биатлон) – 4,22
9. Наталья Терентьева (лыжные гонки) – 3,99
10. Наталия Шевченко (биатлон) – 3,89
Номер Кондратюка на «Русском вызове» – самоповтор Авербуха: такое было в «Ледниковом периоде»
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