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Кондратюк заработал больше всех призовых среди российских «зимников» в сезоне-2024/25, Сливко – 2-я, Большунов – 7-й (Metaratings)

Кондратюк заработал больше всех призовых из российских «зимников» в сезоне-24/25.

Об этом говорится в исследовании Metaratings.

Большую часть средств (8,75 млн рублей) фигурист Марк Кондратюк заработал на шоу-турнире «Русский вызов». 

В рейтинге учитывались только призовые с соревнований, а не зарплаты и дополнительные выплаты от региональных федераций и субъектов.

Топ-10 по призовым в сезоне

1. Марк Кондратюк (фигурное катание) – 11,53 млн рублей

2. Виктория Сливко (биатлон) – 7,46

3. Дмитрий Алиев (фигурное катание) – 6,47

4. Карим Халили (биатлон) – 5,92

5. Аделия Петросян (фигурное катание) – 5,80

6. Владислав Дикиджи (фигурное катание) – 5,58

7. Александр Большунов (лыжные гонки) – 4,45

8. Анастасия Халили (биатлон) – 4,22

9. Наталья Терентьева (лыжные гонки) – 3,99

10. Наталия Шевченко (биатлон) – 3,89

Номер Кондратюка на «Русском вызове» – самоповтор Авербуха: такое было в «Ледниковом периоде»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
logoВиктория Сливко
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДмитрий Алиев
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАлександр Большунов
logoАделия Петросян
женское катание
лыжные гонки
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
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