Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании 26 апреля (Sky Sports)
Карло Анчелотти может покинуть «Реал» до окончания сезона.
По информации Sky Sports, ожидается, что тренер покинет свой пост после класико в финале Кубка Испании, который пройдет 26 апреля. В оставшихся матчах Ла Лиги, включая игру с «Барселоной» 11 мая, Анчелотти уже не будет руководить командой.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» (1:2, 0:3). В Ла Лиге команда занимает 2-е место, отставая от «Барселоны» на 4 очка за 7 туров до конца сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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