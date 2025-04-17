Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Лион», «Тоттенхэм» в гостях у «Айнтрахта», «Лацио» сыграет с «Буде-Глимт» Хайкина в ответном матче
«Манчестер Юнайтед» примет «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Айнтрахтом», «Атлетик» встретится дома с «Рейнджерс», «Лацио» – с «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
Лига Европы
1/4 финала
Ответные матчи
17 апреля 19:00, Олимпийский стадион
Не начался
-xG-
Первый матч: 0:2
17 апреля 19:00, Дойче банк Парк
Не начался
-xG-
Первый матч: 1:1
17 апреля 19:00, Сан-Мамес
Первый матч: 0:0
17 апреля 19:00, Олд Траффорд
Не начался
-xG-
Первый матч: 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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