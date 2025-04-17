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Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Лион», «Тоттенхэм» в гостях у «Айнтрахта», «Лацио» сыграет с «Буде-Глимт» Хайкина в ответном матче

«Манчестер Юнайтед» примет «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Айнтрахтом», «Атлетик» встретится дома с «Рейнджерс», «Лацио» – с «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
-xG-
Буде-Глимт

Первый матч: 0:2

Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Не начался
-xG-
Тоттенхэм

Первый матч: 1:1

Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
-xG-
Рейнджерс

Первый матч: 0:0

Лига Европы. 1/4 финала
17 апреля 19:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
-xG-
Лион

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРейнджерс
logoЛацио
logoАтлетик
logoБуде-Глимт
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoЛион
logoЛига Европы УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
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