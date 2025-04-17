Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Лион», «Тоттенхэм» в гостях у «Айнтрахта», «Лацио» сыграет с «Буде-Глимт» Хайкина в ответном матче

«Манчестер Юнайтед» примет «Лион» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Тоттенхэм » сыграет в гостях с «Айнтрахтом », «Атлетик » встретится дома с «Рейнджерс », «Лацио » – с «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы