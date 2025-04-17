«Спартак» – «Салават Юлаев». 3:1 – Ливо отыграл один гол! Онлайн-трансляция

«Спартак» принимает «Салават Юлаев» в 4-м матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры .

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард Иван Морозов – он реализовал большинство. Спустя 35 секунд отличился другой нападающий красно-белых Михаил Мальцев , также забивший в большинстве. На 12-й третью шайбу своей команды забросил Егор Филин .

На 21-й один гол отыграл Джош Ливо – он поразил ворота москвичей в большинстве.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на «Кинопоиске».

Счет в серии: 2-1

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина