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«Спартак» – «Салават Юлаев». 3:1 – Ливо отыграл один гол! Онлайн-трансляция

«Спартак» принимает «Салават Юлаев» в 4-м матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард Иван Морозов – он реализовал большинство. Спустя 35 секунд отличился другой нападающий красно-белых Михаил Мальцев, также забивший в большинстве. На 12-й третью шайбу своей команды забросил Егор Филин.

На 21-й один гол отыграл Джош Ливо – он поразил ворота москвичей в большинстве.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на «Кинопоиске».

Счет в серии: 2-1

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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