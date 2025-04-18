Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярки НХЛ с 52 шайбами, Овечкин с 44 разделил 3-е место. Форвард «Эдмонтона» впервые выиграл «Морис Ришар Трофи»
Леон Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярки НХЛ с 52 шайбами в 71 игре.
Немецкий форвард «Эдмонтона» впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи». Ему не помешал даже пропуск заключительных матчей «Ойлерс» в регулярке из-за травмы.
Второе место в гонке снайперов занял форвард «Торонто» Вильям Нюландер (45 голов в 82 играх).
Третье место разделили форварды Александр Овечкин («Вашингтон», 44 в 65) и Тейдж Томпсон («Баффало», 44 в 76).
Напомним, что Овечкин – лучший снайпер в истории НХЛ – является рекордсменом лиги по числу выигранных «Ришаров» (9, в том числе 8 единолично и один совместно с Давидом Пастрняком из «Бостона»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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