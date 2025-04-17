НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Питтсбурга», «Рейнджерс» примут «Тампу», «Баффало» против «Филадельфии», «Коламбус» – «Айлендерс»
«Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» примут «Тампу», «Баффало» будет противостоять «Филадельфии», «Коламбус» – «Айлендерс», «Оттава» встретится с «Каролиной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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