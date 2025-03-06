Советник «ПСЖ» Кампуш кричал судье «это красная и пенальти» в перерыве матча с «Ливерпулем» по поводу контакта Барколя и Конате. Ван Дейк ответил: «Бро, это не Лига 1»

Вирджил ван Дейк отреагировал на жалобы Луиша Кампуша на судейство в матче ЛЧ.

«Ливерпуль » на выезде обыграл «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

На 27-й минуте вингер парижан Брэдли Барколя упал на границе штрафной после контакта с Ибраима Конате . В трансляции появился титр о том, что ВАР рассматривает эпизод на предмет возможной красной карточки защитнику «Ливерпуля». Однако после окончания просмотра арбитра Давиде Массу не позвали к монитору, наказания для «красных» не последовало.

В перерыве игры советник «ПСЖ» Луиш Кампуш эмоционально обратился к судьям в подтрибунном помещении.

«Это красная карточка и пенальти», – несколько раз воскликнул португалец, указывая на эпизод между Барколя и Конате.

На видеозапись трансляции Canal+ также попала реакция капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который обратился к Кампушу со словами: «Бро, это не Лига 1».

Конате о контакте с Барколя: «Фола нет, есть ВАР. Был небольшой толчок, но я не должен был получить красную. Если бы я приложил гораздо больше силы – возможно»