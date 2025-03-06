Хусанов – лучший игрок февраля в «Ман Сити». Защитник опередил Холанда и Гвардиола

Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».

21-летний защитник получил приз по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 64 тысячи голосов и опередил Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола .

В прошлом месяце Хусанов провел пять матчей за «горожан» во всех турнирах и отметился одним голом. Его статистику можно найти здесь .