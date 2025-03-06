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Хусанов – лучший игрок февраля в «Ман Сити». Защитник опередил Холанда и Гвардиола

Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».

21-летний защитник получил приз по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 64 тысячи голосов и опередил Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола.

В прошлом месяце Хусанов провел пять матчей за «горожан» во всех турнирах и отметился одним голом. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАбдукодир Хусанов
logoЭрлинг Холанд
logoЙошко Гвардиол
болельщики
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