Хусанов – лучший игрок февраля в «Ман Сити». Защитник опередил Холанда и Гвардиола
Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».
21-летний защитник получил приз по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 64 тысячи голосов и опередил Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола.
В прошлом месяце Хусанов провел пять матчей за «горожан» во всех турнирах и отметился одним голом. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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