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Сантос и Энрике из «Зенита» не вошли в заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар, Винисиус, Рафинья – в составе

Дуглас Сантос и Луис Энрике не вошли в заявку сборной Бразилии на игры в марте.

Ранее игроки «Зенита» были включены в расширенную заявку сборной Бразилии из 52 человек.

В марте национальная команда сыграет с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026.

Неймар, в свою очередь, остался и в финальном составе.

Обновленный список команды из 23 человек выглядит следующим образом:

Вратари: АлиссонЛиверпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бенто Крепски («Аль-Наср»);

Защита: Данило («Фламенго»), Габриэл МагальяэсАрсенал»), Гильерме АранаАтлетико Минейро»), Лео Ортис («Фламенго»), МаркиньосПСЖ»), МуриллоНоттингем Форест»), Вандерсон де Оливейра («Монако), Уэсли Франса («Фламенго»);

Полузащита: АндреВулверхэмптон»), Бруно ГимараэсНьюкасл»), ЖерсонФламенго»), ЖоэлинтонНьюкасл»), Матеус КуньяВулверхэмптон»), НеймарСантос»);

Нападение: ЭстеванПалмейрас»), Жоао ПедроБрайтон»), РафиньяБарселона»), Родриго («Реал»), СавиоМанчестер Сити»), Винисиус ЖуниорРеал»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ge Globo
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