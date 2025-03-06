Сантос и Энрике из «Зенита» не вошли в заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар, Винисиус, Рафинья – в составе
Ранее игроки «Зенита» были включены в расширенную заявку сборной Бразилии из 52 человек.
В марте национальная команда сыграет с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026.
Неймар, в свою очередь, остался и в финальном составе.
Обновленный список команды из 23 человек выглядит следующим образом:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Бенто Крепски («Аль-Наср»);
Защита: Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Мурилло («Ноттингем Форест»), Вандерсон де Оливейра («Монако), Уэсли Франса («Фламенго»);
Полузащита: Андре («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Неймар («Сантос»);
Нападение: Эстеван («Палмейрас»), Жоао Педро («Брайтон»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
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