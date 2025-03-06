Сантос и Энрике из «Зенита» не вошли в заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар, Винисиус, Рафинья – в составе

Дуглас Сантос и Луис Энрике не вошли в заявку сборной Бразилии на игры в марте.

Ранее игроки «Зенита » были включены в расширенную заявку сборной Бразилии из 52 человек.

В марте национальная команда сыграет с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026 .

Неймар, в свою очередь, остался и в финальном составе.

Обновленный список команды из 23 человек выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль »), Эдерсон («Манчестер Сити »), Бенто Крепски («Аль-Наср»);

Защита: Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяэс («Арсенал »), Гильерме Арана («Атлетико Минейро »), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ »), Мурилло («Ноттингем Форест »), Вандерсон де Оливейра («Монако ), Уэсли Франса («Фламенго»);

Полузащита: Андре («Вулверхэмптон »), Бруно Гимараэс («Ньюкасл »), Жерсон («Фламенго »), Жоэлинтон («Ньюкасл »), Матеус Кунья («Вулверхэмптон »), Неймар («Сантос »);

Нападение: Эстеван («Палмейрас »), Жоао Педро («Брайтон »), Рафинья («Барселона »), Родриго («Реал»), Савио («Манчестер Сити »), Винисиус Жуниор («Реал »).