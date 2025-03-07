Бобровский сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 16 бросков «Коламбуса». Победа – 4-я подряд

Сергей Бобровский сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 16 бросков «Коламбуса».

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (3:0).

Победа стала для 36-летнего россиянина 4-й подряд и 27-й в 42 играх в текущем сезоне (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).

Отметим, что в последних 3 играх Бобровский пропустил всего 1 шайбу.

По числу матчей на ноль в сезоне (4) Сергей делит 2-е место в лиге с группой из 7 вратарей (в которую в том числе входят Андрей Василевский из «Тампы» и Игорь Шестеркин из «Рейнджерс»). Лидирует Коннор Хеллибак из «Виннипега» (6).