Вильягра перешел в ЦСКА. Контракт – до 2028-го с опцией продления на год
ЦСКА объявил о подписании Родриго Вильягры.
Аргентинский полузащитник перешел на правах свободного агента.
Вильягра подписал контракт до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год. За ЦСКА игрок будет выступать под 5-м номером.
Последним клубом футболиста был «Ривер Плейт».
Фото: t.me/pfccskamoscow/
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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