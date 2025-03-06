Вильягра перешел в ЦСКА. Контракт – до 2028-го с опцией продления на год

ЦСКА объявил о подписании Родриго Вильягры.

Аргентинский полузащитник перешел на правах свободного агента.

Вильягра подписал контракт до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год. За ЦСКА игрок будет выступать под 5-м номером.

Последним клубом футболиста был «Ривер Плейт ».

Фото: t.me/pfccskamoscow/