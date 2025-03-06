Льюис Хэмилтон о себе и Леклере: «Сильнейший состав в истории «Ф-1», пожалуй»
Хэмилтон максимально высоко оценил пару гонщиков «Феррари».
Новый пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказался об уровне напарника Шарля Леклера и собственной скорости.
«Мы являемся сильнейшим составом в истории «Ф-1», пожалуй», – заявил семикратный чемпион мира.
Кто фаворит нового сезона «Ф-1»? Рейтинг от людей, которые точно в курсе
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Феррари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости