Дегтярев о нейтральных статусах: «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался, в частности, о выступлениях россиян в нейтральном статусе.
«Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На Олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам.
Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и ОКР, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», – сказал Дегтярев.
На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
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