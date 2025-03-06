Дегтярев о нейтральных статусах: «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями»

Дегтярев заявил, что не позволит клеймить спортсменов иноагентами и предателями.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался, в частности, о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

«Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На Олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам.

Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и ОКР , и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», – сказал Дегтярев.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

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