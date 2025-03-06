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  • «Тренер детей 6-10 лет должен получать полмиллиона в месяц. Нужны определенные люди, которые могут стоять над ребенком час и добиваться топ-базы». Денисов о доходах детских тренеров
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«Тренер детей 6-10 лет должен получать полмиллиона в месяц. Нужны определенные люди, которые могут стоять над ребенком час и добиваться топ-базы». Денисов о доходах детских тренеров

Игорь Денисов заявил о неуважительном отношении к труду детских тренеров.

«Неуважительно относятся к заработным платам. Я считаю, что детский тренер должен зарабатывать большие деньги – прямо большие деньги. Ну вот тренер детей от 6 до 10 лет должен получать полмиллиона в месяц.

[Закладывается] база, но на это нужен определенный спектр людей, которые могут это сделать и стоять, грубо говоря, над ребенком час, с разными упражнениями, чтобы ему это было интересно, и добиваться топ-базы, чтобы, я считаю, с 10-11 лет выходить на большое поле. Фундаментально, чтобы зрительно ребенок не боялся вот этого всего», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Денисов в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

Игорь Денисов: «Кто-то наверху ненавидит футбол, уверен. К детскому вообще ноль внимания – он не в фокусе государства»

Денисов об академии «Зенита»: «Сказал: дайте попробовать – можете вообще не платить, буду здесь жить даже. Старший тренер говорит: «Игорь, ты же нам должен будешь подчиняться». Я вам что, собака?»

«К тебе приедет Шакро Молодой, тебе кабздец». 5 главных проблем детского футбола от Игоря Денисова

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
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