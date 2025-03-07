Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» победил «Копенгаген», «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/8 финала.
«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1), «Бетис» сыграл вничью с «Виторией» (2:2), «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу» (2:3).
Лига конференций
Матчи 1/8 финала
Коэффициенты Бетис:
Вьейтес, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Альтимира (Форнальс, 63), Кардозо (Флорес, 77), Родригес (Эззальзули, 77), Иско, Антони, Бакамбу (Чими Авила, 80), Адриан, Гонсалес, Льоренте, Родригес, Сабали, Форнальс, Флорес, Чими Авила, Эззальзули
Витория Гимараэш:
Бруну Варела, Мендеш, Вильянуэва, Боревкович, Эверттон (Мага, 67), Хэндель, Тиагу Силва, Нуну Сантуш, Жоау Мендеш (Саму, 67), Эмбало (Арканжу, 77), Оливейра (Ндембо-Мишель, 88), Шарлес, Рибейру, Мага, Ривас, Рибейру, Бени, Арканжу, Саму, Лобау, Ндембо-Мишель, Дуарте
Коэффициенты Копенгаген:
Рамай, Мелинг (Лопес, 70), Гочолейшвили (Уэскас, 70), Хацидьякос, Дикс (Гарананга, 79), Перейра, Ашури (Силва, 65), Фрохольдт, Клем, Классон (Маттссон, 65), Шьяха, Тротт, Рунарссон, Гарананга, Уэскас, Лопес, Маттссон, Фальк, Немет, Силва
Челси:
Санчес, Гюсто (Кукурелья, 25), Бадьяшиль (Колуилл, 46), Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46), Дьюзбери-Холл, Палмер (Санчо, 72), Джордж, Меука (Нкунку, 46), Йоргенсен, Бергстрем, Кукурелья, Колуилл, Ачимпонг, Фернандес, Амугу, Нету, Нкунку, Санчо
Коэффициенты Панатинаикос:
Дронговски, Младенович, Ингасон, Арао, Максимович (Гнезда-Черин, 76), Сиопис, Унаи, Коцирас (Ваяннидис, 34), Джуричич (Мансини, 90), Свидерски (Иоаннидис, 76), Тете, Лодыгин, Лиле, Ваяннидис, Макс, Фикай, Гнезда-Черин, Мансини, Брегу, Иоаннидис, Еремеефф, Нтамписас
Фиорентина:
Терраччано, Раньери, Комуццо, Морено, Бельтран (Гудмундссон, 76), Гозенс, Додо, Ричардсон (Катальди, 59), Мандрагора, Фаджоли (Паризи, 76), Кин, Мартинелли, Де Хеа, Понграчич, Барончелли, Паризи, Дзаньоло, Катальди, Хардер, Гудмундссон, Каприни
Коэффициенты Мольде:
Карлстрем, Лунд, Хеуган, Стеневик, Линнес, Брейвик, Энггор, Эриксен, Дэли, Хестад (Ихлер, 72), Гульбрандсен (Бьорнбак, 83), Посядала, Макдермотт, Бьорнбак, Наккен, Дага, Юберг-Ховланд, Эйкрем Мюклебуст, Морк, Ихлер, Хьельстад Нюхейм, Левик
Легия:
Ковачевич, Рубен Винагре, Капуади, Зелковски (Панков, 61), Вшолек, Ойеделе (Аугустыняк, 61), Капустка (Элитим, 75), Бичахчян (Лукиньяс, 66), Гонсалвес (Пекхарт, 75), Ходына, Гуаль, Тобяш, Панков, Барсия, Олевиньски, Енджейчик, Аугустыняк, Элитим, Кун, Мози, Шчепаняк, Лукиньяс, Пекхарт
Коэффициенты
Минда Erick Nunes Barbosa dos Santos
Ягеллония:
Абрамович, Браганса Моутинью, Эбосс, Скшипчак, Войтушек (Стоинович, 11), Кубицки (Томаш Силва, 85), Флак (Романчук, 61), Вильяр (Петушевски, 85), Чурлинов (Хансен, 62), Пулулу, Имас, Стрыек, Стоинович, Поляк, Романчук, Петушевски, Томаш Силва, Мазурек, Хансен, Диаби, Рыбак
Серкль Брюгге:
Деланге, Уткус, Перрен (Равич, 46), Диаките, Минда (Nunes Barbosa dos Santos, 68), Сомерс, Назинью (Манье, 68), Агьекум (де Вилде, 76), Фрэнсис, Эфекеле, Аугусто (Бруннер, 85), Варлесон, Лангенбик, де Бел, Nunes Barbosa dos Santos, Равич, Литарт, Манье, de Jesús Jurado Flores, де Вилде, ван дер Брюгген, Бруннер, Бруно
Коэффициенты Борац Баня-Лука:
Манойлович, Роган (Субич, 67), Каролина, Мейерс, Квржич (Враньеш, 77), Николов (Граховац, 59), Вукович, Савич (Чавич, 77), Огринец, Кулашин, Деспотович, Шишковски, Jurkas, Пейович, Челич, Субич, Шушич, Граховац, Враньеш, Джаич, Чавич, Байде, Марчетич
Рапид Вена:
Хедль, Ауэр (Шеллер, 46), Ро-Яо, Цветкович, Болла (Освальд, 74), Гргич (Боркяйе, 74), Сангаре, Вурмбранд (Бишоф, 86), Шауб, Радулович (Зайдль, 58), Бельо, Гартлер, Гешль, Бекле, Шеллер, Кершбаум, Боркяйе, Зайдль, Освальд, Бишоф, Кара
Коэффициенты Целе:
Рикарду Силва, Карничник, Неманич, Бейгер (Вуклишевич, 72), Ньето, Забуковник, Светлин (Коутер, 89), Квесич (Дулка, 46), Сешлар, Делорье-Шобе, Кучис (Фильо, 84), Колар, Вуклишевич, Дулка, Лерно, Коутер, Матко, Фильо
Лугано:
Саипи, Хайдари, Май, Пападопулос, Валенсуэла (дос Сантос, 90), Гргич, Махмуд, Дзанотти, Штеффен (Эль-Вафи, 90), Боттани (Симиньяни, 80), Куциас (Пшибылко, 62), Осигве, Мина, Бро-Гийяр, Эль-Вафи, Мартим Маркеш, Думбия, Симиньяни, дос Сантос, Ритер, Maslarov, Пшибылко
Коэффициенты Пафос:
Ивушич, Сильва (Пилеас, 86), Гольдар (Шарлия, 63), Люккассен, Бруно Соуза, Драгомир, Танкович (Оршич, 80), Пепе Родригеш, Шуньич, Сема (Жоау Коррейя, 64), Маседа (Андерсон, 64), Теодулу, Михаил, Пилеас, Шарлия, Жоау Коррейя, Кина, Жажа, Оршич, Андерсон, Элиа
Юргорден:
Нильссон, Косуги, Уне-Ларссон, Тенхо (Даниэльссон, 74), Штоль, Гулликсен, Шюллер (Свенссон, 73), Ослунд (Хаарала, 73), Фаллениус (Приске, 83), Нген, Жугель (Финнделль, 61), Ринне, Кроон, Даниэльссон, Берг, Atlee Manneh, Свенссон, Финнделль, Alemayehu Mulugeta, Jawla, Приске, Хаарала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги конференций
Статистика Лиги конференций