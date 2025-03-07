  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» победил «Копенгаген», «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»
7

Лига конференций. 1/8 финала. «Челси» победил «Копенгаген», «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу»

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/8 финала.

«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1), «Бетис» сыграл вничью с «Виторией» (2:2), «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу» (2:3). 

Лига конференций

Матчи 1/8 финала

Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финала
Бенито Вильямарин
Бетис
Матч завершен
2 - 2
1.54XG0.81
Витория Гимараэш
Коэффициенты
Матч окончен
Чими Авила
90’
+5’
88’
Оливейра   Ндембо-Мишель
Иско
86’
81’
  Оливейра
Антони
81’
Бакамбу   Чими Авила
80’
Родригес   Эззальзули
77’
Кардозо   Флорес
77’
77’
Эмбало   Арканжу
  Иско
75’
67’
Жоау Мендеш   Саму
67’
Эверттон   Мага
Альтимира   Форнальс
63’
Руибаль
53’
51’
  Жоау Мендеш
  Бакамбу
48’
2тайм
Перерыв
Бетис:
Вьейтес, Перро, Натан, Бартра, Руибаль, Альтимира (Форнальс, 63), Кардозо (Флорес, 77), Родригес (Эззальзули, 77), Иско, Антони, Бакамбу (Чими Авила, 80), Адриан, Гонсалес, Льоренте, Родригес, Сабали, Форнальс, Флорес, Чими Авила, Эззальзули
1тайм
Витория Гимараэш:
Бруну Варела, Мендеш, Вильянуэва, Боревкович, Эверттон (Мага, 67), Хэндель, Тиагу Силва, Нуну Сантуш, Жоау Мендеш (Саму, 67), Эмбало (Арканжу, 77), Оливейра (Ндембо-Мишель, 88), Шарлес, Рибейру, Мага, Ривас, Рибейру, Бени, Арканжу, Саму, Лобау, Ндембо-Мишель, Дуарте
Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финала
Паркен
Копенгаген
Матч завершен
1 - 2
0.41XG0.31
Челси
Коэффициенты
Матч окончен
Лопес
90’
Хацидьякос
90’
Шьяха
87’
87’
Фернандес
Нееструп
86’
  Перейра
79’
Дикс   Гарананга
79’
Дикс
77’
72’
Палмер   Санчо
Гочолейшвили   Уэскас
70’
Мелинг   Лопес
70’
65’
  Фернандес
Классон   Маттссон
65’
Ашури   Силва
65’
46’
  Джеймс
46’
Бадьяшиль   Колуилл
46’
Меука   Нкунку
46’
Кайседо   Фернандес
2тайм
Перерыв
25’
Гюсто   Кукурелья
Копенгаген:
Рамай, Мелинг (Лопес, 70), Гочолейшвили (Уэскас, 70), Хацидьякос, Дикс (Гарананга, 79), Перейра, Ашури (Силва, 65), Фрохольдт, Клем, Классон (Маттссон, 65), Шьяха, Тротт, Рунарссон, Гарананга, Уэскас, Лопес, Маттссон, Фальк, Немет, Силва
1тайм
Челси:
Санчес, Гюсто (Кукурелья, 25), Бадьяшиль (Колуилл, 46), Адарабиойо, Чалоба, Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46), Дьюзбери-Холл, Палмер (Санчо, 72), Джордж, Меука (Нкунку, 46), Йоргенсен, Бергстрем, Кукурелья, Колуилл, Ачимпонг, Фернандес, Амугу, Нету, Нкунку, Санчо
Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финала
Спирос Луис
Панатинаикос
Матч завершен
3 - 2
1.66XG1.63
Фиорентина
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+4’
Морено
Джуричич   Мансини
90’
+2’
Максимович   Гнезда-Черин
76’
Свидерски   Иоаннидис
76’
76’
Бельтран   Гудмундссон
76’
Фаджоли   Паризи
59’
Ричардсон   Катальди
  Тете
55’
2тайм
Перерыв
Тете
39’
Коцирас   Ваяннидис
34’
23’
  Фаджоли
20’
  Бельтран
  Максимович
19’
  Свидерски
5’
Панатинаикос:
Дронговски, Младенович, Ингасон, Арао, Максимович (Гнезда-Черин, 76), Сиопис, Унаи, Коцирас (Ваяннидис, 34), Джуричич (Мансини, 90), Свидерски (Иоаннидис, 76), Тете, Лодыгин, Лиле, Ваяннидис, Макс, Фикай, Гнезда-Черин, Мансини, Брегу, Иоаннидис, Еремеефф, Нтамписас
1тайм
Фиорентина:
Терраччано, Раньери, Комуццо, Морено, Бельтран (Гудмундссон, 76), Гозенс, Додо, Ричардсон (Катальди, 59), Мандрагора, Фаджоли (Паризи, 76), Кин, Мартинелли, Де Хеа, Понграчич, Барончелли, Паризи, Дзаньоло, Катальди, Хардер, Гудмундссон, Каприни
Европа. Лига Конференций 6 марта 17:45
1/8 финала
Акер Стадион
Мольде
Матч завершен
3 - 2
1.47XG2.35
Легия
Коэффициенты
Матч окончен
89’
Лукиньяс
Гульбрандсен   Бьорнбак
83’
75’
Капустка   Элитим
75’
Гонсалвес   Пекхарт
Хестад   Ихлер
72’
67’
  Лукиньяс
66’
Бичахчян   Лукиньяс
64’
  Ходына
61’
Зелковски   Панков
61’
Ойеделе   Аугустыняк
50’
Зелковски
2тайм
Перерыв
  Гульбрандсен
43’
  Эриксен
17’
Стеневик
14’
  Хестад
11’
Мольде:
Карлстрем, Лунд, Хеуган, Стеневик, Линнес, Брейвик, Энггор, Эриксен, Дэли, Хестад (Ихлер, 72), Гульбрандсен (Бьорнбак, 83), Посядала, Макдермотт, Бьорнбак, Наккен, Дага, Юберг-Ховланд, Эйкрем Мюклебуст, Морк, Ихлер, Хьельстад Нюхейм, Левик
1тайм
Легия:
Ковачевич, Рубен Винагре, Капуади, Зелковски (Панков, 61), Вшолек, Ойеделе (Аугустыняк, 61), Капустка (Элитим, 75), Бичахчян (Лукиньяс, 66), Гонсалвес (Пекхарт, 75), Ходына, Гуаль, Тобяш, Панков, Барсия, Олевиньски, Енджейчик, Аугустыняк, Элитим, Кун, Мози, Шчепаняк, Лукиньяс, Пекхарт
Европа. Лига Конференций 6 марта 20:00
1/8 финала
Мейски
Ягеллония
Матч завершен
3 - 0
1.96XG1.54
Серкль Брюгге
Коэффициенты
Матч окончен
85’
Аугусто   Бруннер
Вильяр   Петушевски
85’
Кубицки   Томаш Силва
85’
  Пулулу
78’
77’
Фельдхофер
76’
Агьекум   де Вилде
  Романчук
75’
  Пулулу
69’
68’
Минда   Erick Nunes Barbosa dos Santos
68’
Назинью   Манье
Вильяр
62’
Чурлинов   Хансен
62’
Флак   Романчук
61’
59’
Фрэнсис
46’
Перрен   Равич
2тайм
Перерыв
Флак
40’
24’
Фрэнсис
Войтушек   Стоинович
11’
Ягеллония:
Абрамович, Браганса Моутинью, Эбосс, Скшипчак, Войтушек (Стоинович, 11), Кубицки (Томаш Силва, 85), Флак (Романчук, 61), Вильяр (Петушевски, 85), Чурлинов (Хансен, 62), Пулулу, Имас, Стрыек, Стоинович, Поляк, Романчук, Петушевски, Томаш Силва, Мазурек, Хансен, Диаби, Рыбак
1тайм
Серкль Брюгге:
Деланге, Уткус, Перрен (Равич, 46), Диаките, Минда (Nunes Barbosa dos Santos, 68), Сомерс, Назинью (Манье, 68), Агьекум (де Вилде, 76), Фрэнсис, Эфекеле, Аугусто (Бруннер, 85), Варлесон, Лангенбик, де Бел, Nunes Barbosa dos Santos, Равич, Литарт, Манье, de Jesús Jurado Flores, де Вилде, ван дер Брюгген, Бруннер, Бруно
Европа. Лига Конференций 6 марта 20:00
1/8 финала
Городской стадион
Борац Баня-Лука
Матч завершен
1 - 1
1.22XG1.27
Рапид Вена
Коэффициенты
Матч окончен
  Вукович
90’
+2’
86’
Вурмбранд   Бишоф
Квржич   Враньеш
77’
Савич   Чавич
77’
74’
Болла   Освальд
74’
Гргич   Боркяйе
Каролина
72’
Роган   Субич
67’
61’
Болла
Николов   Граховац
59’
58’
Сангаре
58’
Радулович   Зайдль
46’
Ауэр   Шеллер
2тайм
Перерыв
42’
Гргич
34’
  Бельо
Борац Баня-Лука:
Манойлович, Роган (Субич, 67), Каролина, Мейерс, Квржич (Враньеш, 77), Николов (Граховац, 59), Вукович, Савич (Чавич, 77), Огринец, Кулашин, Деспотович, Шишковски, Jurkas, Пейович, Челич, Субич, Шушич, Граховац, Враньеш, Джаич, Чавич, Байде, Марчетич
1тайм
Рапид Вена:
Хедль, Ауэр (Шеллер, 46), Ро-Яо, Цветкович, Болла (Освальд, 74), Гргич (Боркяйе, 74), Сангаре, Вурмбранд (Бишоф, 86), Шауб, Радулович (Зайдль, 58), Бельо, Гартлер, Гешль, Бекле, Шеллер, Кершбаум, Боркяйе, Зайдль, Освальд, Бишоф, Кара
Европа. Лига Конференций 6 марта 20:00
1/8 финала
Арена Петрол
Целе
Матч завершен
0
1 - 0
0.31XG2.58
1
Лугано
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+5’
Валенсуэла   дос Сантос
90’
+5’
Штеффен   Эль-Вафи
Неманич
90’
+4’
90’
+1’
Пападопулос
Светлин   Коутер
89’
Кучис   Фильо
84’
80’
Боттани   Симиньяни
Бейгер   Вуклишевич
72’
62’
Куциас   Пшибылко
59’
Боттани
Кучис
52’
Квесич   Дулка
46’
2тайм
Перерыв
  Светлин
23’
16’
Хайдари
Целе:
Рикарду Силва, Карничник, Неманич, Бейгер (Вуклишевич, 72), Ньето, Забуковник, Светлин (Коутер, 89), Квесич (Дулка, 46), Сешлар, Делорье-Шобе, Кучис (Фильо, 84), Колар, Вуклишевич, Дулка, Лерно, Коутер, Матко, Фильо
1тайм
Лугано:
Саипи, Хайдари, Май, Пападопулос, Валенсуэла (дос Сантос, 90), Гргич, Махмуд, Дзанотти, Штеффен (Эль-Вафи, 90), Боттани (Симиньяни, 80), Куциас (Пшибылко, 62), Осигве, Мина, Бро-Гийяр, Эль-Вафи, Мартим Маркеш, Думбия, Симиньяни, дос Сантос, Ритер, Maslarov, Пшибылко
Европа. Лига Конференций 6 марта 20:00
1/8 финала
Alphamega Stadium
Пафос
Матч завершен
1 - 0
2.54XG1.09
Юргорден
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+8’
Даниэльссон
Пилеас
90’
+2’
Сильва   Пилеас
86’
Люккассен
84’
83’
Фаллениус   Приске
Танкович   Оршич
80’
74’
Тенхо   Даниэльссон
73’
Ослунд   Хаарала
73’
Шюллер   Свенссон
  Танкович
65’
Маседа   Андерсон
64’
Сема   Жоау Коррейя
64’
Гольдар   Шарлия
63’
61’
Жугель   Финнделль
2тайм
Перерыв
Пафос:
Ивушич, Сильва (Пилеас, 86), Гольдар (Шарлия, 63), Люккассен, Бруно Соуза, Драгомир, Танкович (Оршич, 80), Пепе Родригеш, Шуньич, Сема (Жоау Коррейя, 64), Маседа (Андерсон, 64), Теодулу, Михаил, Пилеас, Шарлия, Жоау Коррейя, Кина, Жажа, Оршич, Андерсон, Элиа
1тайм
Юргорден:
Нильссон, Косуги, Уне-Ларссон, Тенхо (Даниэльссон, 74), Штоль, Гулликсен, Шюллер (Свенссон, 73), Ослунд (Хаарала, 73), Фаллениус (Приске, 83), Нген, Жугель (Финнделль, 61), Ринне, Кроон, Даниэльссон, Берг, Atlee Manneh, Свенссон, Финнделль, Alemayehu Mulugeta, Jawla, Приске, Хаарала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Кипр
logoВитория Гимараэш
logoЛугано
logoЛа Лига
logoЦеле
logoвысшая лига Босния и Герцеговина
logoРапид Вена
logoКопенгаген
logoЛига конференций УЕФА
logoЧелси
logoвысшая лига Норвегия
logoвысшая лига Греция
logoвысшая лига Швейцария
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoвысшая лига Дания
logoБорац Баня-Лука
logoвысшая лига Польша
logoСеркль Брюгге
logoЯгеллония
logoвысшая лига Бельгия
logoвысшая лига Швеция
logoБетис
logoПафос
logoвысшая лига Словения
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Австрия
logoЮргорден
logoМольде
результаты
logoПанатинаикос
logoФиорентина
logoЛегия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рубиалес обжаловал приговор о штрафе в 10 800 евро по делу о поцелуе с Эрмосо
110 минут назад
Исак интересен «Ливерпулю», «Барселоне», «Челси» и «Арсеналу». «Ньюкасл» может запросить 150 млн фунтов за лучшего бомбардира
310 минут назад
Кисляк о школе: «Закончил с золотой медалью, ни разу не было тройки в четверти. На ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике – на пятерку, за русский – 87 баллов»
16 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Тоттенхэм» уступил АЗ, «Фенербахче» Моуринью проиграл «Рейнджерс», «Рома» на 94-й вырвала победу у «Атлетика»
23219 минут назад
Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать»
1034 минуты назад
«МЮ» – единственный из 72 участников ЛЧ/ЛЕ, ни разу не проигравший в еврокубках. У манкунианцев 5 побед и 4 ничьих
1538 минут назад
Моуринью про 1:3 с «Рейнджерс»: «Вратарь вводил мяч по 30 секунд, у них было 20 травм. Они действовали прагматично и заслужили победу. Но не стоит слишком бурно праздновать, есть ответный матч»
449 минут назад
Эрмосо обжаловала приговор Рубиалесу. Сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро
27сегодня, 21:14
Моуринью сделал вид, что уснул, пока ему почти минуту задавали вопрос после 1:3 с «Рейнджерс»
20сегодня, 20:46Фото
Аморим об 1:1 с «Сосьедадом»: «МЮ» был очень уставшим в последние 30 минут. На «Олд Траффорд» нас ждет совсем другая игра, будет давление. Мы должны быть готовы»
12сегодня, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема поделил очки с «Аль-Кадисией», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу
119 минут назадLive
«Реал» о завершении карьеры Негредо: «Гордимся, что ты был частью нашего клуба. Ты был примером для футбола и спорта»
24 минуты назад
Скаут «МЮ» следил за 19-летним защитником «Фенербахче» Акчичеком на игре с «Рейнджерс»
24 минуты назад
Шченсны о продлении контракта с «Барсой»: «Сейчас я об этом не думаю. Хочу показать максимум здесь, посмотрим, когда придет подходящий момент»
436 минут назад
Фонсека о дисквалификации: «Решение принимали, думая об общей ситуации во французском футболе, расплачиваться приходится мне. Несправедливо. Я не сдамся»
150 минут назад
Калинин считает, что судьи предвзяты к «Факелу»: «Это факт. Почему столько решающих ошибок именно против нас, причем постоянно?»
350 минут назад
Меленстен об «МЮ»: «Если они упустят Лигу Европы, сезон можно считать катастрофическим. Это единственный путь обратно в ЛЧ»
53 минуты назад
Глеб об игроках «Барселоны»: «Ямаль – талантище, ключевой игрок в 17 лет и демонстрирует первоклассную игру. Левандовски показывает максимум в схеме Флика, тренеры грамотно его используют»
2сегодня, 21:11
Аморим о нервозности «МЮ» в матче с «Сосьедадом» (1:1): «Когда игроки очень стараются, они не всегда принимают лучшие решения. Могло быть лучше, но могло быть и хуже»
2сегодня, 21:09
Гринвуд подал документы о переходе в сборную Ямайки. У Мэйсона один матч за Англию – в 2020-м
3сегодня, 20:57